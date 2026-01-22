Rusia detiene en Moscú a un supuesto agente de los servicios de Inteligencia de Moldavia

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la detención en la capital, Moscú, de un supuesto agente de los servicios de Inteligencia de Moldavia, sin que las autoridades del país europeo hayan reaccionado por ahora al arresto del sospechoso, que no ha sido identificado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha apuntado en un comunicado que el hombre, de nacionalidad rusa, llegó a Moscú en diciembre de 2025 "con el propósito de llevar a cabo una misión en nombre del Servicio de Información y Seguridad de Moldavia dirigida contra la seguridad de Rusia".

"Durante la preparación de la misma, fue detenido por agentes del FSB", ha dicho, antes de recalcar que las fuerzas de seguridad descubrieron en "dispositivos incautados" al sospechoso una serie de "correspondencia con un empleado de los servicios especiales moldavos".

Así, ha confirmado la apertura de un proceso judicial contra el detenido por "cooperación confidencial con un Estado extranjero", por lo que se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel, antes de resaltar que "el acusado ha confesado".

"No es la primera vez que las agencias de Inteligencia moldavas, con apoyo financiero y asesoramiento de sus mentores occidentales, han enviado a sus agentes a Rusia, a pesar del alto riesgo de que queden expuestos", ha apuntado el FSB, que ha afirmado que otros dos agentes de la Inteligencia moldava fueron detenidos en mayo de 2025.