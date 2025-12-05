Junta valora la sentencia absolutoria de la mina de Aznalcóllar: "Confirma el rigor"

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha valorado este viernes la sentencia absolutaria por la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) al confirmar, ha dicho, "el trabajo riguroso, profesional y basado en el respeto a los procedimientos que hacen los funcionarios de la Junta de Andalucía. Desde aquí, el homenaje a personas que han visto su vida complicada durante años por hacer su trabajo con total rigor y profesionalidad".