Junta, Zona Franca y Ayuntamiento acuerdan construir un nuevo hospital en Cádiz

Cádiz, 20 de marzo de 2026. La Junta de Andalucía, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz han firmado este viernes el convenio de colaboración para la construcción del nuevo hospital de Cádiz. El acuerdo, que contempla la cesión gratuita del suelo propiedad de Zona Franca a la Comunidad autónoma para levantar el equipamiento sanitario, ha sido rubricado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha firmado también por delegación de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España; el delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el alcalde de la ciudad, Bruno García.