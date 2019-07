Publicado 25/07/2019 15:59:34 CET

La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha defendido su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y le ha pedido que recapacite y "se mueva" para no frenar las aspiraciones independentistas. "Nuestros compañeros son presos políticos pero usted es un político preso por su prepotencia", ha sostenido.