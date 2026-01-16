Junts rechaza el acuerdo UE-Mercosur

El portavoz de Agricultura de Junts en el Congreso, Isidre Gavín, ha rechazado este jueves el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que recientemente ha recibido el visto bueno del Consejo de la Unión Europea, al tiempo que ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Agricultura, Sanidad y Consumo para dar explicaciones al respecto. En los pasillos del Congreso, Gavín ha denunciado que tal como está el acuerdo redactado ahora tendrá "un grave prejuicio para la agricultura, especialmente para las pequeñas y medianas empresas agrícolas y ganaderas".(Fuente: Congreso)