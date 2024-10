Junts rechaza "chantajes" de Sánchez y exige para Cataluña el "control" de sus ingresos

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "ningún chantaje ni presión" va a servir para que su formación pase por alto los "incumplimientos" de los socialistas. "Si no ingresan no hay crédito, no se fía", ha sentenciado, incidiendo en que la "gran batalla" de la financiación es que "Cataluña debe tener el control y decidir sobre los ingresos que genera" y no sobre "la distribución" que, es, a su juicio, la "trampa" que el PSOE ha tendido a ERC.(Fuente: Congreso)