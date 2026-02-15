Kallas asegura que Rusia está "rota" y recomienda endurecer las condiciones de paz a Moscú

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se ha declarado convencida de que Rusia se encuentra en su momento más débil desde el comienzo de la guerra de Ucrania y recomendado el endurecimiento de las condiciones a Moscú durante las negociaciones de paz: limitación del tamaño del Ejército, indemnizaciones por daños materiales, prohibición de cualquier tipo de amnistía por crímenes de guerra y devolución inmediata de los niños ucranianos en territorio ruso.(Fuente: Conferencia de Seguridad de Múnich)