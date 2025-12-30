'Kilómetros de fe', una rifa que sortea un coche para financiar obras de iglesia de Benicàssim

Tras más de 20 años de obras paralizadas, la iglesia de San Juan Pablo II en Benicàssim (Castellón) avanza, poco a poco, en su construcción. En estos dos últimos años, diferentes campañas están promoviendo la recaudación de fondos que les ayude a financiar estas obras. La última iniciativa es una rifa que sortea un coche con el nombre 'Kilómetros de fe'. En esta nueva campaña esperan financiar la segunda y última fase de las obras del templo, centrada en el interior del edificio, con papeletas con un coste de 20 euros.