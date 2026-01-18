Lafuente (CEV): "La pequeña empresa y autónomos están en una economía casi de supervivencia"

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, quien ha señalado que "la pequeña empresa y los autónomos están en una situación de precarización clarísima y en una economía casi de supervivencia", por ello ha instado a generar políticas para ayudar y legislar de forma diferente a la pequeña y mediana empresa con respecto a las grandes empresas. "Eso parte de que todas las normativas que se están imponiendo, sobre todo a nivel nacional, tengan en cuenta el factor tamaño. Muchas veces las medidas que se adoptan o leyes que salen encaminadas hacia las grandes empresas, a las pequeñas empresas les hacen un daño tremendo, como la propuesta de reducción de jornada laboral. Por lo tanto, hay que legislar diferente de las grandes a las medianas empresas y hacer políticas de tamaño que ayudarían a que esa media de la cifra de la economía general que funciona bien, aún fuera bastante mejor", ha destacado Lafuente.