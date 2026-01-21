Lara Álvarez participa en NutriBalance Sessions para fomentar un estilo de vida saludable

Volver al gimnasio y comer sano encabezan la lista de propósitos de quienes buscan sentirse bien en su día a día. En este contexto Zespri ha lanzado NutriBalance Sessions, una iniciativa para concienciar sobre la importancia de recuperar los hábitos saludables tras los excesos navideños.La periodista Lara Álvarez ha participado en la primera sesión de NutriBalance by Zespri, en la que se combina nutrición y actividad física para fomentar un estilo de vida equilibrado. Con esta propuesta, Zespri ha reforzado su mensaje "Elegir Sano" que invita a apostar por alimentos naturales y nutritivos junto a la práctica regular de ejercicio.Porque "Elegir Sano" ya no es solo un reto, sino una actitud de vida.