Lara Hernández: "Hay que entenderse con la izquierda confederal"

Madrid, 21 de febrero de 2026. La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha defendido que la alianza de estas formaciones se hacen cargo de la petición del "pueblo progresista", que les piden que innoven, tengan "osadía" y que transiten nuevos caminos con "poco miedo", "mucha valentía" y "abiertos de par en par" a todas las fuerzas políticas. Y hacerlo, según ha relatado, implica ponerse de acuerdo con las izquierdas confederales y a los que "hoy no están" pero que les acompañaron, en lo que parece una alusión a Podemos y a socios como Chunta y Més per Mallorca. (Fuente: SUMAR)