LC Paper se alza con el premio Pyme del Año en Girona

La fabricación de papel y de productos derivados ha guiado a LC Paper hasta el premio Pyme del Año 2025 en Girona, un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Con 5 generaciones a sus espaldas y casi 150 años de historia, LC Paper sigue haciendo frente a los retos de un sector muy competitivo. Una pequeña empresa que gracias a sus trabajadores ha conseguido batir récords personales exportando más de la mitad de su producción. Además, LC Paper considera la responsabilidad con el medioambiente un pilar clave para su diferenciación. Con una facturación que alcanza los 60 millones de euros, la ayuda financiera de Banco Santander ha sido clave para seguir creciendo. Un galardón que pone de manifiesto la importancia de una pyme que trabaja por satisfacer las necesidades del día a día.