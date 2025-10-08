Ley de Espacios Productivos avanza en el debate del Parlamento de Andalucía

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a que continúe la tramitación del proyecto de ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria, que tenía una enmienda a la totalidad del Grupo Socialista con la que buscaba la devolución al Consejo de Gobierno y que ha recibido el rechazo conjunto de los grupos Popular y Vox en Andalucía. De esta forma el texto proseguirá su debate en la Comisión de Industria, Energía y Minas antes de volver al Pleno para su aprobación definitiva.