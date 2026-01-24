Publicado 24/01/2026 11:02:11 +01:00CET

La Ley de Vivienda de Andalucía entra en vigor este sábado "para mejorar la vida"

La Ley de Vivienda de Andalucía ha entrado este sábado en vigor con "una apuesta firme" por aumentar la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible. Así, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha resaltado que la norma "nace del diálogo y para mejorar la vida de los andaluces". La Ley de Vivienda de Andalucía, ha afirmado, viene a "apuntalar toda la planificación que se ha hecho desde 2019 en materia de vivienda por parte del Gobierno de Juanma Moreno".(Fuente: Junta de Andalucía)

