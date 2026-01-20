LIASA se alza con el premio Pyme del Año en Tarragona

LIASA, La Industrial Algodonera, una empresa centenaria dedicada a la fabricación de cordones, cordones elásticos y cintas, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Tarragona, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. La empresa que arrancó su actividad a finales del siglo XIX fue fundada por una mujer pionera.Industrial Algodonera tiene un carácter eminentemente internacional, ya que exporta a más de 55 países.En todo su recorrido y crecimiento la financiación ha sido fundamental.La innovación, la pasión y el trabajo en equipo son los pilares de una compañía con más de 105 años de actividad que fabrica más de 500.000 cordones para marcas de la talla de Chanel o Louis Vuitton.