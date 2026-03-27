Un libro destaca el papel clave de diez empresarios españoles en el desarrollo del país

Madrid, 27 de marzo de 2026. La sede de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM CEOE) ha acogido la presentación del libro '10 empresarios que impulsaron un país', escrito por Manuel López Torrents y publicado por LID Editorial. Esta obra recorre la trayectoria de diez figuras clave de la economía española para mostrar cómo el desarrollo empresarial ha sido, en muchos casos, un eje esencial en la evolución del país. Los diez empresarios que se recogen en este libro son Amancio Ortega, Florentino Pérez, Isak Andic, Demetrio Carceller Arce, Juan Roig, Alicia Koplowitz, Gabriel Escarrer, Marc Puig, Rafael del Pino y Sol Daurella. Además de desmontar tópicos, la obra analiza cómo estos líderes decidieron emprender, gestionar y asumir riesgos para contribuir al desarrollo económico y social de España. La moderadora del acto y Editorial Manager de LID, Laura Madrigal, ha destacado que esta obra recoge diez formas distintas de entender la empresa, pero con un denominador común: la convicción de que la prosperidad se construye con trabajo, visión y tiempo.