Limones gigantes llenan de color y vida el centro de Madrid

La era del limón ha llegado a Madrid. Estos limones gigantes de dos metros de altura llenarán de color y vida las calles del centro de la capital para dar a conocer uno de los mejores limones del mundo, el español. De esta manera, arranca la exposición itinerante Lemon Art donde ocho artistas plásticos del Grupo pro Arte y Cultura han aportado su granito de arena a la causa. La acción enmarcada dentro de la campaña de información Welcome to the Lemon Age recorrerá Europa durante los próximos meses para convertirse en el escaparate del limón europeo y de estos artistas.Cada limón es único y tiene mucho que contar. Por ello, los artistas han querido plasmar su visión personal en cada creación. Desde la versión del limón-joya. Pasando por la deconstrución del mismo. A su efecto positivo para frenar el cambio climático.El limón salta del árbol a la calle en esta exposición que ha tenido como primera parada Madrid y que viajará a Murcia, Málaga, Valencia, Sitges, Berlín y Paris. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)