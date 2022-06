Llegan a España las gafas Karün, elaboradas con redes de pesca de la Patagonia

El cambio climático remueve consciencias. Cada vez más consumidores apuestan por la compra de productos reciclados o sostenibles. Para dar respuesta a esta demanda, llega a España una línea de gafas de sol elaboradas con materiales recuperados del mar como redes de pesca, cuerdas o metales. Se trata de Karün, una marca de gafas original de la Patagonia que comercializará en exclusiva Óptica 2000.La fabricación de estas gafas permite reducir un 60% las emisiones de CO2. La firma chilena colabora en Europa con Healthy Seas, que se dedica a limpiar el fondo marino. Karün aboga desde sus inicios hace 10 años por el comercio justo y la protección de la naturaleza.La actriz norteamericana Shailene Woodley ha diseñado una colección inspirada en los clásicos de los años 60 y 70. Activista mediambiental, no ha dudado en involucrarse en el proyecto. La firma chilena ha conseguido demostrar que la sostenibilidad no está reñida con el diseño. De esta manera, han logrado romper con el estigma de que los productos respetuosos con el medioambiente no son fashion.