La gerente de Mar y Sombra, Ester Calero, explicaba el servicio de alquiler de hamacas, sombrillas, venta de bebidas y helados y puestos de masajes que hay en las playas de la Malvarrosa y el Cabanyal de Valencia. "Esperamos un buen verano", explicaba la gerente, dónde tiene gran parte de turismo local y europeo: "Valencia cada día tiene más turismo". Una empresa que no se vio afectada prácticamente por la dana, sí que tuvo que "reparar algún chiringuito", no no graves consecuencias.