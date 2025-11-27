Llorca afea que le llamen número dos de Mazón mientras "Ábalos está en un furgón a prisión"

El candidato del PP a la Generalitat y único aspirante, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado al PSPV que le tache de 'número dos' del todavía 'president' en funciones, Carlos Mazón, mientras el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos "está en un furgón a prisión" Así ha respondido al síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, en el debate de investidura, después de que el Tribunal Supremo haya acordado este jueves enviar a Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y petición de penas de hasta 30 años de cárcel.