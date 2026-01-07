Llorca defiende la "colaboración con la justicia" de Feijóo tras remitir sus mensajes con Mazón

El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quiso "colaborar con la justicia" al remitir a la magistrada que investiga la gestión de la dana los mensajes de Whatsapp que compartió con el 'expresident' Carlos Mazón el día de la catástrofe, el 29 de octubre de 2024. "He visto al presidente de mi partido queriendo colaborar con la justicia, lo que dista mucho de lo que hace el Gobierno que, constantemente, cada vez que hay una investigación en curso que afecta al Gobierno o a militantes de su partido, cuestiona la imparcialidad, la independencia o incluso la actuación de los jueces", ha dicho Pérez Llorca al ser cuestionado por la opinión que le merecen los mensajes de Feijóo sobre "liderar" la comunicación sobre la dana y por si él hubiera actuado igual en este caso.