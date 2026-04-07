Llorca dice que "poco" puede aportar "de lo que ya se ha dicho" sobre Ábalos

Valencia, 7 de abril de 2026. El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su respeto a la justicia y ha dicho que "poco" puede aportar "de lo que ya se ha dicho" sobre el exministro valenciano José Luis Ábalos. Por otro lado, se ha mostrado "abierto al diálogo y al entendimiento con todas las formaciones políticas" para los presupuestos. Además, ha insistido en que la Generalitat trabaja en la recuperación de la dana y se pregunta si el PSPV busca "crispación". (Fuente: Generalitat)