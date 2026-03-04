Llorca insta a Sánchez a "recapacitar" sobre EEUU

Valencia, 4 de marzo de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "recapacitar" en relación con la situación generada con EEUU, tras la amenaza de Donald Trump a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha señalado que "cuando uno dirige el país, no lo dirige solo para los que le votan", al tiempo que le ha acusado de actuar de forma "unilateral" por interés "individual o partidista". (Fuente: Generalitat)