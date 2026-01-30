Llorca pide que las víctimas de la dana no sean "de segunda" respecto a las de Adamuz

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en reclamar que las víctimas de la dana no sean tratadas como "de segunda" respecto a las del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha reprochado al Gobierno de España que en este último caso haya "cambiado todo el procedimiento de hacer las cosas", tanto el de indemnizaciones como el de las obras de emergencia. Por otro lado, ha reprochado que el Gobierno estará "esperando" de cara a negociar con las comunidades autónomas la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica a que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, "le diga si lo tienen que hacer o no lo tienen que hacer".(Fuente: Generalitat)