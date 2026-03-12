Llorca, a Puente: “Es rápido para insultar pero lento para adoptar soluciones"

Valencia, 12 de marzo de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "es rápido para contestar en redes e insultar, pero muy lento para adoptar soluciones", en relación a la petición del Ayuntamiento de Valencia de no autorizar a los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal en el tramo horario de la 'Mascletà', para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las Fallas: "El Gobierno no hace los deberes".