Llorca, "satisfecho" del pacto PP-Vox para "garantizar que Sánchez no se apropie" del Senado

Valencia, 27 de octubre de 2026. El 'president' de la Generalitat Valenciana y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "satisfecho" del acuerdo alcanzado entre PP y Vox para coordinar sus candidaturas al Senado en las elecciones del 29N en determinadas circunscripciones, entre ellas Valencia y Castellón, porque ha defendido que el objetivo es garantizar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se apropie de una institución tan importante". Preguntado por las críticas de los partidos de izquierda al pacto PP-Vox en la Cámara Alta, Llorca ha asegurado que los 'populares' están "todos convencidos" de que este acuerdo es "una garantía, valga la redundancia, para garantizar que Sánchez no se va a apropiar de una institución tan importante como es el Senado"."Nosotros tenemos claro nuestros pactos, parece ser que la izquierda no", ha lanzado, para señalar las críticas de "muchos dirigentes de Compromís en las Cortes Valencianas" al acuerdo PP-Vox.