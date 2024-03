Las lluvias marcan los primeros días de las vacaciones de Semana Santa

La inestabilidad del tiempo y las fuertes precipitaciones de última hora están siendo decisivas en estas vacaciones de Semana Santa. Las hermandades de cofrades de toda España se están viendo afectadas como es el caso de la hermandad de San Pablo de Sevilla, que no ha podido realizar estación de penitencia hacia la Santa Iglesia Catedral.En declaraciones a los medios, el hermano mayor de esta cofradía sevillana, José Luis Pérez, ha lamentado haber tenido que tomar esta decisión aunque ha explicado que al tener un recorrido tan largo no tienen alternativas en las que refugiarse.Situación similar se ha dado en Málaga, donde como consecuencia de las precipitaciones, las hermandades han postergado una hora su salida a las calles, confiando así en poder salir y no tener que cancelar el recorrido.

