C-LM se reunirá el 22 de junio con el Ministerio de Hacienda

Toledo, 11 de junio de 2026. El Gobierno de Castilla-La Mancha se reunirá el lunes 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda para hablar de financiación autonómica en una reunión bilateral, en la que la Comunidad Autónoma le trasladará su propuesta, basada en garantizar el coste real que supone prestar los servicios de su competencia y garantizar el principio de igualdad en materia financiera.