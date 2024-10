Lobato pide al Gobierno de Ayuso que se "centre más en la industria, innovación y tecnología"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha celebrado el "buen dato" de desempleo en España y ha añadido que cuando los datos en la Comunidad de Madrid son buenos "me alegro", aunque "no es buena señal que Madrid esté peor en reducción de paro". "Si tuviéramos una economía más centrada en la industria, la innovación y la tecnología no tendríamos un paro estacional como el que tenemos en Madrid". Por otra parte, ha dicho que es conveniente "no meterse en las decisiones empresariales de los hosteleros".