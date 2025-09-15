López afea "el ridículo argumento" del PP en referencia a la quita de la deuda

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha cargado contra el "ridículo argumento" esgrimido por las autonomías gobernadas por el PP de que "la deuda cambia de mano, pero sigue siendo deuda de todos". "¿Por qué no explica que el Gobierno de España, gracias a la buena gestión, que ha reducido deuda y déficit, tiene capacidad de ir a los mercados, que las comunidades estaban estranguladas y tuvieran que ir al FLA, a un rescate? Madrid ni siquiera fue al FLA, fue a la banca privada y por tanto pagó más interés", ha cargado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública para luego preguntar al auditorio quién renunciaría a que el banco le "quitará el 25% de la hipoteca" y ahorrar en intereses.