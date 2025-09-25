López cree que "queda menos" para que autores del "vodevil" sobre Begoña "agachen la cabeza"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha considerado que "queda menos tiempo" para que quienes "han montado el vodevil" sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tengan que agachar la cabeza" pues "la verdad siempre sale a la luz". De hecho, ha asegurado que, "si hubiera que escribir un manual de derecho de lo que no se hace en una instrucción judicial", el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, "sería el maestro".