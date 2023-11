El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha lamentado que este sábado hayan estado "una vez más Feijóo y Abascal juntos, no para protestar contra la amnistía, sino porque no acaban de aceptar" que los ciudadanos "han optado por un gobierno progresista" y que "las urnas les dijeron que no". Asimismo, ha censurado "el estruendoso silencio" del PP ante las actitudes "cercanas al fascismo" que se han visto en las protestas "con la excusa" de la amnistía.(Fuente: PSOE)