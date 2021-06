Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y José Luis Ortiz, el ex jefe de Gabinete de esta última, declaran este miércoles como imputados en la Audiencia Nacional, ante el juez que investiga la 'Operación Kitchen' por su presunto papel en la supuesta trama de espionaje parapolicial al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.