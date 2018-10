Declaraciones del candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, que ha defendido cerrar el "capítulo" del "enfrentamiento interno" en el PSOE porque un partido que no lo hace, "no se enfrenta a los problemas que tiene la gente y no se enfrenta a la derecha". López ha afirmado que "todos son socialistas defendiendo una idea" y "nadie es un traidor".