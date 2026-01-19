López Miras: "Ahora lo más importante es que se trabaje en el rescate"

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha transmitido "el apoyo, cariño y solidaridad de toda la Región de Murcia a las familias y amigos de las víctimas" y ha agradecido y reconocido "el trabajo de los servicios de emergencia y de los vecinos de Adamuz que se han desplazado para ayudar". "Ahora lo más importantes es que los servicios de emergencias puedan trabajar en el rescate, en la atención de los heridos y las víctimas y después saber cuáles han sido las causas de algo tan trágico", ha apuntado.(Fuente: POPULAR TV Murcia)