López Miras anuncia que tramitarán como proyecto de ley el decreto de vivienda asequible

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado durante el Pleno de Control de la Asamblea Regional que el Gobierno regional tramitará como proyecto de ley la norma de vivienda después de que el Decreto-ley 3/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, no fuera convalidado en la Asamblea la semana pasada por el rechazo de los grupos de oposición. López Miras ha acusado a la oposición de haber "bloqueado 25.000 viviendas asequibles para jóvenes y familias" y ha asegurado que el Ejecutivo "no se va a detener por los intereses partidistas de PSOE y Vox", defendiendo que "la Región de Murcia necesita soluciones reales y urgentes en materia de vivienda".