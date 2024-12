El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que "confía" en que "la educación, la sanidad y las bajadas de impuestos" no se condicionen "a cuestiones que no son competencia del gobierno de los murcianos o cuestiones políticas y partidistas". Además, ha asegurado que no se plantea elecciones porque "la obligación de los políticos es ponerse de acuerdo". (Fuente: Europa Press)