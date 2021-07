El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado este viernes, en la XXIV Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en el Convento de San Esteban de Salamanca, que no se va "para nada satisfecho porque no hay novedad alguna y no se ha dado respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas. (Fuente: Gobierno de la Región de Murcia)