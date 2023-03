El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha respondido a la portavoz del PP, Cuca Gamarra que "son los del no al divorcio pero se divorcian, no al aborto pero abortan, no a las ayudas pero aprovechan todas. Niegan todo a los de abajo pero aplauden el festín de los de arriba. Frente a ustedes está aquí la izquierda orgullosa", ha dicho.(Fuente: Congreso)