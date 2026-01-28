Lora del Río (Sevilla) pide “tranquilidad” porque el nivel del río “no seguirá subiendo”

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha explicado que la situación en el municipio es de "control" del río Guadalquivir porque el agua está bajando por el caudal a 800 metros cúbicos por segundo, "cuadriplicando el nivel de ayer", incluso ha añadido que puede sobrepasar los 1.000 metros cúbicos por segundo, aunque ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque el nivel del río "no seguirá subiendo" ya que "aguas arriba no está habiendo precipitaciones cuantiosas", y ha incidido en que lo que les preocupa son las rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.(Fuente: Ayuntamiento Lora del Río)