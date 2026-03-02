Luz verde al expediente del paisaje de la sal al Ministerio y cita clave en abril en Sigüenza

Guadalajara, 2 de marzo de 2026. La candidatura del Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza ha dado este lunes un avance decisivo en su proceso hacia la Declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco. El Consejo Rector, reunido en Palazuelos y presidido por el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, acordó hoy el envío del expediente preliminar al Ministerio de Cultura, marcando el inicio de una etapa clave para su tramitación nacional e internacional. (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)