Mabel Lozano estrena un cortometraje para promover la investigación contra el cáncer de mama

La directora Mabel Lozano ha presentado el cortometraje 'Gracias por cambiar mi historia', una pieza que muestra el papel clave de la investigación para lograr la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama, entre las que se encuentra ella misma.La realización del cortometraje ha contado con el apoyo de Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer, que desde hace 18 años trabajan de forma conjunta en la lucha contra el cáncer de mama. Una alianza que busca impulsar la investigación contra la enfermedad, la carrera de jóvenes investigadores, y movilizar a la sociedad a través de campañas de concienciación. Tras casi dos décadas de trabajo, Ausonia y la AECC han financiado un total de 9 proyectos clave con 3,3 millones de euros. Una inversión que ha logrado grandes avances en la investigación contra el cáncer de mama. Entre ellos, la que ha llevado a cabo el Dr. Joaquín Arribas, director científico del Hospital del Mar, cuyo equipo ha logrado dirigir la acción del sistema inmune exclusivamente hacia células tumorales, abriendo nuevas vías de inmunoterapia. Un gran hito alcanzado gracias a esta colaboración.Iniciativas como esta reivindican el papel transformador de la ciencia con un claro objetivo: lograr el 70% de supervivencia global en cáncer.