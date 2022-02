La madre del chico, Mónica Hernández, ha asegurado en rueda de prensa que el conductor que atropelló mortalmente a su hijo de 19 años sigue teniendo el carnet de conducir. Además, explica sentirse "abandonada" e incluso apunta, que el conductor "la siguió hasta casa " para demostrarle que no le había pasado nada."Vivimos todos en Empuriabrava y no me lo he encontrado por casualidad, sino que una vez vino a buscarme, me siguió hasta casa" en un coche que conducía otra persona, ha asegurado.