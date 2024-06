Madrid exige una lista de los médicos extracomunitarios pendientes de convalidar título

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha dicho este viernes antes del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que en la Comunidad de Madrid "queremos que los residentes terminen la residencia y no los vamos a utilizar para sustituir a la falta de médicos, pero hay otra serie de competencias que sí que tiene el Ministerio en los que no ha tomado ningún tipo de acción, como es por ejemplo el que no haya ocupado todas las plazas MIR de formación este año, que nos parece algo muy grave, o que a día de hoy todavía no nos hayan pasado el listado de los médicos extracomunitarios que están pendientes de convalidar el título y que sí que podrían hacernos falta para este verano a todas las comunidades autónomas.