Maduro y Flores se declaran no culpables de represión sistemática y tortura ante el juez

Venezuela y Nueva York, 15 de octubre de 2026. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Florez, se han declarado no culpables de los nuevos cargos presentados en su contra por la Fiscalía estadounidense, que recientemente los acusó de liderar un "sistema de represión", incluyendo la tortura, durante su comparecencia este jueves ante un juez de Nueva York. El mandatario ha tildado la lectura de cargos como falsas acusaciones", mientras que su esposa se ha declarado "completamente inocente". (Fuente: Kremlin / Nicolás Maduro / LUSA)