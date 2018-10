Los Mossos d'Esquadra junto con la Policía científica acceden a varios de los domicilios del presunto asesino de la pareja en el pantano de Susqueda el pasado agosto, Jordi Magentí, quien también ha estado presente en los tres registros, y ha asegurado, a la salida de uno de ellos: "No he hecho nada, no es verdad, lo juro por Dios".