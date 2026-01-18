Maíllo apuesta por el "optimismo" y la "rebeldía" ante un "complejo escenario"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, acompañado del candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, ha ofrecido declaraciones a los medios con anterioridad del acto de Por Andalucía 'La fuerza de nuestra tierra; la esperanza de nuestro futuro' este domingo en Málaga, en el que ha asegurado que "ni tenemos miedo ni vamos a asumir políticas de recortes" ante el ataque perpetrado por Estados Unidos a Venezuela, "un acto de guerra" al que se le suma que, tras cumplir Trump un año en el Gobierno, quiera "atacar y conquistar por la brava Groenlandia, territorio europeo".