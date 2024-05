El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha augurado este miércoles que el PP y Vox acabarán alcanzando un "pacto" en el Ayuntamiento de Sevilla una vez que pasen las elecciones europeas del 9 de junio.En un acto en Sevilla en el marco de la campaña por las elecciones europeas, Maíllo ha indicado que Sevilla cuenta con un gobierno municipal, en manos del PP, que no tiene mayoría absoluta, que "no ejecuta, no resuelve y no dialoga".