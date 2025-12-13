Maíllo (IU) pide al PSOE "contundencia" ante los casos de acoso

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha pedido actuar con "contundencia" ante los casos de supuestos acosos sexuales que se están denunciando en las últimas fechas en relación a políticos de partidos como el PSOE, socio de Sumar en el Gobierno, y ha destacado la importancia de celebrar la comisión sobre el pacto de la coalición para impulsar una "reflexión profunda" y que los socialistas puedan exponer con "transparencia" las actuaciones que se han desarrollado y la decisiones que se van a tomar para superar esta situación.(Fuente: IU)