Maíllo llama a reforzar la inspección ante la siniestralidad laboral: "No podemos normalizarla"

Sevilla, 12 de mayo de 2026. El coordinador de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha puesto el foco este martes en la siniestralidad laboral en la comunidad y ha abogado por reforzar las inspecciones a través de un programa que tenga en cuenta el "grado de riesgo proporcionado" de los empleos. "Hay que acabar con esa lacra con un gobierno que desde Andalucía establezca una estrategia de intervención, de conciencia, de inspección a los trabajos para garantizar que la gente cuando va a trabajar no va a una zona de riesgo", ha subrayado Maíllo en una atención a los medios tras reunirse con la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López.